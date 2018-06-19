Вы не обязаны представлять работнику цветную копию трудового договора.
Компания выдает сотруднику копии документов, которые связаны с работой, в течение трех рабочих дней после того, как получит от него заявление об этом (ст. 62 ТК).
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К внешнему виду копий документов о работе закон не предъявляет требований. Поэтому копия, которую вы отдаете работнику, не обязательно должна быть цветной. А вот чтобы заверить ее, стоит использовать цветные чернила и краску для оттиска печати. Ведь если весь документ черно-белый, то могут посчитать, что его откопировали вместе с заверительной записью. Тогда работник снова придет за копиями.