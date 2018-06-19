1419 июня 2018

Наша компания перечисляет заработную плату сотрудникам на банковскую карту. Один из работников хочет получить отпускные наличными. Можно ли выплатить ему деньги из кассы по ведомости?

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отвечает:

Да, можно выплатить отпускные по ведомости из кассы.

Условие о том, что заработную плату перечисляют сотруднику через кредитную организацию, прописывают в трудовом договоре (ст. 136 ТК). Поэтому выдать деньги из кассы просто так не получится.

Перед тем как выдать деньги из кассы, подпишите с работником дополнительное соглашение о том, что компания вправе выдавать ему заработную плату наличными по заявлению. После этого возьмите у работника сам документ. Сотрудник должен письменно оформить просьбу выплатить деньги наличными. После этого выдайте деньги.

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