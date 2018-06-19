3019 июня 2018

Сотрудница оформила отпуск по уходу за ребенком. Ее муж не работает. Чтобы это подтвердить, мы сняли копию с его трудовой книжки. Справки из соцзащиты о том, что отец ребенка не получает пособие, в бухгалтерии нет. Опасаемся, что фонд не зачтет пособие. Можно ли приостановить выплату пособия, пока декретница не принесет справку?

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отвечает:

Срочно прекратите выплату пособия по уходу за ребенком. Справка от второго родителя – один из обязательных документов, без которых нельзя назначить пособие. Она указана в списке в подпункте «ж» пункта 54 приказа Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н. Как только женщина представит вам справку из соцзащиты, возобновите выплату ежемесячного пособия. Начислите его и за время приостановки.

Компенсацию в размере 50 руб. продолжайте платить. Чтобы ее назначить, справка из соцзащиты не нужна.

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