Срочно прекратите выплату пособия по уходу за ребенком. Справка от второго родителя – один из обязательных документов, без которых нельзя назначить пособие. Она указана в списке в подпункте «ж» пункта 54 приказа Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н. Как только женщина представит вам справку из соцзащиты, возобновите выплату ежемесячного пособия. Начислите его и за время приостановки.

Компенсацию в размере 50 руб. продолжайте платить. Чтобы ее назначить, справка из соцзащиты не нужна.