1819 июня 2018

Инспекторы ГИТ будут ходить на плановые проверки с проверочными листами?

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отвечает:

Да, но не во все учреждения.

С 1 января 2018 года проверочные листы будут использовать в плановых проверках работодателей, деятельность которых отнесена к категории умеренного риска. С 1 июля 2018 года — в остальных плановых проверках.

Инспектор пройдется по пунктам и сразу определит, где учреждение допустило нарушение. А работодатель — с чем будут проблемы. К тому же уже сейчас у учреждения есть возможность подготовиться к визиту инспектора по проверочным листам. Самопроверку также можно пройти в режиме онлайн на сайте Онлайнинспекция.рф.

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