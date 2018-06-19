Трудовой договор должен содержать конкретный размер оклада или тарифной ставки в числовом выражении. Нельзя отсылать только к штатному расписанию, локальным актам по оплате труда, системе оплаты труда (абз. 5 ч. 2 ст. 57, ст. 129 и 135 ТК).

Нельзя устанавливать вилку окладов (ч. 2 ст. 132 ТК). Нужно прописать и конкретизировать компенсационные выплаты и перечислить стимулирующие выплаты. Но стимулирующую часть можно не указывать в конкретном размере. А сделать отсылку на локальный акт или коллективный договор.