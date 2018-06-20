Случаи, когда банк отказывает в обслуживании, не редкость и вряд ли их станет меньше.

Банк просто так не станет отказываться от клиента. Решение банкиры принимают по результатам анализа, который проводят на основе внутренних стандартов. Если банк заботится о своей репутации, он точно не станет заключать договор обслуживания с компанией из черного списка. Так же поступят с клиентом, если он числится в экстремистах в перечне Росфинмониторинга.

Есть еще и серый список клиентов, у которых в самом банке сложилась негативная история. Если в нем будет организация или связанные с ней компании и «физики», ее не возьмут на обслуживание. В серый список попадают клиенты с отрицательным заключением службы безопасности банка.

Клиента не будут обслуживать, если он ведет деятельность не по юридическому адресу или адрес его регистрации массовый. Для банка подозрительно, если директор зарегистрировал компанию в своей квартире. При этом вид деятельности организации — торговля, транспортные услуги или операции с недвижимостью. Такой же результат будет для компании, которая не представила бухгалтерскую отчетность, не владеет основными средствами и не арендует их.