За что счет компании могут заблокировать?

Блокировка счета — крайняя мера. Банк применяет ее, только если подозревает легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Чаще компаниям отказывают в конкретной операции или отключают Клиент-банк.

Важная статья:

Как убедить банк разблокировать счет

Сотрудник банка может остановить списание со счета, если в отчетности компании сумма дебиторской задолженности или кредитов значительно выше выручки. Еще одна причина — компания приобретает дорогостоящие ликвидные активы, а по отчетности движения средств нет или они несоразмерны стоимости активов. Подозрения вызовет частое использование особых форм расчетов, например цессии.