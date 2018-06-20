2820 июня 2018

За что счет компании могут заблокировать?

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отвечает:

Блокировка счета — крайняя мера. Банк применяет ее, только если подозревает легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Чаще компаниям отказывают в конкретной операции или отключают Клиент-банк.

Сотрудник банка может остановить списание со счета, если в отчетности компании сумма дебиторской задолженности или кредитов значительно выше выручки. Еще одна причина — компания приобретает дорогостоящие ликвидные активы, а по отчетности движения средств нет или они несоразмерны стоимости активов. Подозрения вызовет частое использование особых форм расчетов, например цессии.

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