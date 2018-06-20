Компании будет непросто доказать свою добросовестность, если ее IP-адрес связан с сомнительной компанией. Нужно будет объяснить причину компрометирующего совпадения.

Главное, убедить банк в том, что компания никак не связана с сомнительными организациями, а совпадение адреса — случайность. Например, компании управляли счетами через один сетевой узел. Это возможно, когда в бизнес-центре интернет распределяют через сети Wi-Fi.

Перед тем как остановить списание со счетов клиента, банк должен проверить, связана ли организация со спорными компаниями. Если связь не доказана, попросите банк в заявлении отменить отказ в платежной операции и возобновить дистанционное банковское обслуживание. В документе поясните, почему IP-адрес устройства компании совпал с чужими.