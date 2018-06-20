1620 июня 2018

Банк заблокировал одновременно счет компании и личный счет ее директора. Вправе ли он так действовать?

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отвечает:

Да, если речь идет об экстремизме, у банка неограниченные возможности отказывать в операциях.

Если счета компании и ее директора взаимосвязаны, банк вправе заблокировать их одновременно. Такое возможно, например, когда с личного счета директор предоставляет займы на расчетный счет организации. Если будут подозрения к операциям компании, то заблокируют счет и ей, и ее руководителю.

Блокировки также не избежать, если организация перечисляет директору деньги и не подтверждает уплату НДФЛ с этих сумм. Банк подозревает в таких операциях обналичку.

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