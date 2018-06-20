1420 июня 2018

По какому виду расходов казенное учреждение должно учесть затраты на покупку телефонного аппарата с автоответчиком для горячей линии?

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отвечает:

Федеральные учреждения оплачивают расходы по КВР 242. Региональные и муниципальные могут применить этот код, если финорган субъекта РФ (муниципального образования) принял соответствующее решение. Если же такого решения нет, расходы отразите по КВР 244.

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