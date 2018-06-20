Федеральные учреждения оплачивают расходы по КВР 242. Региональные и муниципальные могут применить этот код, если финорган субъекта РФ (муниципального образования) принял соответствующее решение. Если же такого решения нет, расходы отразите по КВР 244.
1420 июня 2018
По какому виду расходов казенное учреждение должно учесть затраты на покупку телефонного аппарата с автоответчиком для горячей линии?
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