Зависит от вида документа. Общий подход такой: если документ подтверждает право на вычет только в одном налоговом периоде, значит, в следующем его нужно обновить (письмо Минфина от 08.05.2018 № 03-04-05/30997). Например, справку из вуза о том, что ребенок продолжает учиться, запрашивайте ежегодно. Ведь ситуация в следующем году может измениться.

Справку об инвалидности обновляйте каждый раз, когда наступил срок очередного освидетельствования ребенка (письмо Минфина от 01.02.2016 № 03-04-05/4309, приложение № 3 к приказу Минздравсоцразвития от 24.11.2010 № 1031н). А вот копию свидетельства о рождении и заявление на вычеты каждый год запрашивать не надо. Эти документы не меняются и срока действия не имеют.

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