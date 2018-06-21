5521 июня 2018

НДФЛ с отпускных удерживать со всей суммы или уменьшить ее на детский вычет?

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отвечает:

Рассчитайте налог с учетом стандартного вычета на ребенка (письмо Минфина от 28.03.2018 № 03-04-06/19804). Для отпускных датой получения дохода признают день их выплаты (п. 1 ст. 223 НК).

Считать и удерживать НДФЛ нужно при каждой выплате дохода. Чтобы узнать, сколько удерживать, компания должна вначале определить налоговую базу. А ее всегда считают с учетом вычетов, на которые имеет право сотрудник (п. 1 ст. 218 НК).

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