2921 июня 2018

Предоставлять ли вычет на ребенка внешнему совместителю?

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отвечает:

Да, если совместитель написал заявление и сдал документы.

Сотрудник вправе выбрать, у кого из работодателей он будет получать налоговый вычет — по основному месту работы или там, где он трудится по совместительству (п. 3 ст. 218 НК). Чтобы получить вычет, сотрудник должен написать заявление. Пусть укажет в нем, что вычет на ребенка по основному месту работы ему не предоставляют. Иначе есть риск, что компанию оштрафуют за неудержание налога на 20 процентов от неперечисленной суммы (ст. 123 НК).

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