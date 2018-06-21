4021 июня 2018

Приняли на работу сотрудника после колледжа. Заочно он учился в вузе. Через несколько лет закончил вуз и принес в отдел кадров диплом. Мы внесли запись о высшем образовании по специальности «юриспруденция». Нужно ли на обложке указывать реквизиты диплома?

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отвечает:

Нет, не нужно. Этого требования нет ни в Правилах № 225, ни в Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 (далее – Инструкция № 69). Реквизиты документа об образовании достаточно зафиксировать в личной карточке сотрудника. Такая запись подтвердит уровень образования, который указан в трудовой книжке.

Если вы указали реквизиты диплома на обложке трудовой книжки, то вносить какие-либо исправления и признавать такую запись недействительной не нужно. Она является избыточной, но не ошибочной.

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