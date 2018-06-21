7121 июня 2018

Сотрудник работает у нас столяром. Как физическое лицо на своем автомобиле он совершил наезд на пешехода. По приговору суда его лишили прав на два года. Работник от нас увольняется, два года еще не прошли. Должны ли мы отражать лишение прав в трудовой книжке, ведь он не работает водителем?

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отвечает:

Да, должны. Поскольку сотрудник увольняется до окончания срока наказания, вы обязаны внести в трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность работник лишен права занимать (п. «г» ч. 2 ст. 34 УИК РФ, п. 19 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

Перед тем как внести запись об увольнении, внесите запись о лишении права. В графе 3 напишите «Лишен права на управление транспортным средством на два года». В графе 4 укажите реквизиты приговора суда. Вам не обязательно писать о том, сколько времени осталось до конца срока исполнения наказания. Начало срока будущий работодатель будет отсчитывать с того момента, когда вступил в силу приговор суда (ч. 1 ст. 36 УИК РФ).

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