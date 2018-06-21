Да, должны. Поскольку сотрудник увольняется до окончания срока наказания, вы обязаны внести в трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность работник лишен права занимать (п. «г» ч. 2 ст. 34 УИК РФ, п. 19 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

Перед тем как внести запись об увольнении, внесите запись о лишении права. В графе 3 напишите «Лишен права на управление транспортным средством на два года». В графе 4 укажите реквизиты приговора суда. Вам не обязательно писать о том, сколько времени осталось до конца срока исполнения наказания. Начало срока будущий работодатель будет отсчитывать с того момента, когда вступил в силу приговор суда (ч. 1 ст. 36 УИК РФ).