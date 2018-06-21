Проиндексируйте алименты в твердой сумме, если вырос прожиточный минимум в регионе, где живет их получатель. Это следует из статьи 102 и пункта 1 статьи 117 Семейного кодекса, части 1 статьи 102 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Раньше бухгалтер ничего не пересчитывал, пока от приставов не придет постановление об индексации алиментов. Теперь чиновники поменяли правила. Применяйте их в зависимости от ситуации.

1. Плательщик заключил соглашение с получателем алиментов либо его законным представителем. Если стороны установили алименты в твердой сумме и определили порядок индексации, то проиндексируйте алименты так, как указано в соглашении.

2. Стороны не определили порядок в соглашении. Тогда проиндексируйте алименты пропорционально росту прожиточного минимума в регионе получателя. Так же поступите, если твердую сумму установил суд.