2021 июня 2018

В каких случаях бухгалтер теперь должен индексировать алименты?

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Проиндексируйте алименты в твердой сумме, если вырос прожиточный минимум в регионе, где живет их получатель. Это следует из статьи 102 и пункта 1 статьи 117 Семейного кодекса, части 1 статьи 102 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Раньше бухгалтер ничего не пересчитывал, пока от приставов не придет постановление об индексации алиментов. Теперь чиновники поменяли правила. Применяйте их в зависимости от ситуации.

1. Плательщик заключил соглашение с получателем алиментов либо его законным представителем. Если стороны установили алименты в твердой сумме и определили порядок индексации, то проиндексируйте алименты так, как указано в соглашении.

2. Стороны не определили порядок в соглашении. Тогда проиндексируйте алименты пропорционально росту прожиточного минимума в регионе получателя. Так же поступите, если твердую сумму установил суд.

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