Сравните новый и старый показатели прожиточного минимума для той группы населения, к которой относится получатель. За размером показателя следите по постановлениям правительства региона, где живет получатель алиментов. Если прожиточный минимум увеличился, новую сумму алиментов рассчитайте по формуле из письма ФССП от 21.12.2011 № 12/01-31164-АП:

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА = РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ В ТВЕРДОЙ СУММЕ ДО ПОВЫШЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА × НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ : ПРЕЖНИЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ