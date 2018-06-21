3621 июня 2018

Как проиндексировать алименты пропорционально росту прожиточного минимума?

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отвечает:

Сравните новый и старый показатели прожиточного минимума для той группы населения, к которой относится получатель. За размером показателя следите по постановлениям правительства региона, где живет получатель алиментов. Если прожиточный минимум увеличился, новую сумму алиментов рассчитайте по формуле из письма ФССП от 21.12.2011 № 12/01-31164-АП:

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

=

РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ В ТВЕРДОЙ СУММЕ ДО ПОВЫШЕНИЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

×

НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

:

ПРЕЖНИЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

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