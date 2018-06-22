Компания вправе потребовать проценты на сумму, которую банк не перечислил по ее поручению [ст. 866 ГК]. Размер процентов определяют по ключевой ставке ЦБ [п. 1 ст. 395 ГК]. Сбой не дает банку право отказываться исполнять поручение клиента.

Поручение налогоплательщика банк исполняет в течение одного операционного дня, следующего за днем получения такого поручения [п. 2 ст. 60 НК]. Если банк нарушает срок, ему грозит штраф в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ. Но не более 0,2 процента за каждый календарный день просрочки [ст. 133 НК].

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