2122 июня 2018

Сотрудник принес справку-вызов на 20 дней. Но так как он часть экзаменов сдал досрочно, то ему достаточно 10 дней. Можно предоставить сотруднику только половину отпуска?

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отвечает:

Рискованно так поступать. Сотруднику, который одновременно работает и получает образование, положены дополнительные дни отпуска. Например, если сотрудник учится на старших курсах в вузе, то в год у него будет 50 дополнительных календарных дней отпуска (ст. 173 ТК).

Период начала и окончания учебного отпуска прописывают в справке-вызове, оригинал которой представляет сотрудник (ст. 177 ТК). При этом работодатель не вправе сокращать продолжительность отпуска даже по просьбе самого сотрудника (письмо Роструда от 12.09.2013 № 697-6-1).

Трудинспекторы, которых мы опросили, более лояльно относятся к вопросу. Одни считают, что компания вправе предоставить только часть отпуска, если это предусмотрели во внутреннем документе. Другие не ставят и такого условия. Главное, чтобы даты в заявлении сотрудника на отпуск были в пределах периода из справки-вызова.

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