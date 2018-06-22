Да. Право на детский вычет имеет каждый из разведенных родителей и их новые супруги (письмо Минфина от 11.05.2018 № 03-04-05/31741). Если у работника есть другие дети, размер вычета определите исходя из очередности их рождения в хронологическом порядке. Чтобы избежать претензий налоговиков, попросите сотрудника написать заявление о том, что ребенок находится на иждивении у него и его супруги (письмо Минфина от 05.09.2012 № 03-04-05/8-1064).

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Самое время проверить детские вычеты по НДФЛ