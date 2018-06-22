2522 июня 2018

В каких регионах с командированных возьмут курортный сбор?

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С 1 мая 2018 года командированным понадобится заплатить курортный сбор в пяти городах: Белокуриха Алтайского края и Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск Ставропольского (Законы Алтайского края от 01.11.2017 № 76-ЗС, Ставропольского края от 08.12.2017 № 130-кз).

В других регионах сбор введут позже. С 16 июля 2018 года сбор надо платить в городах и поселениях Краснодарского края: Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ, Новомихайловское и Джубгское городские поселения Туапсинского района, Небугское и Шепсинское сельские поселения Туапсинского района (Закон Краснодарского края от 27.11.2017 № 3690-КЗ).

С 1 мая 2019 года к этим регионам добавится Крым. Но не весь, а только Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и весь Черноморский район (Закон Республики Крым от 30.11.2017 № 435-ЗРК/2017).

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