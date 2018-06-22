1722 июня 2018

Сколько курортного сбора платить в сутки?

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отвечает:

По закону в 2018 году максимальный размер курортного сбора — 50 руб. в сутки, с 2019 года его повысят до 100 руб. Но регионы вправе снизить сумму на своей территории.

К примеру, в Алтайском крае в 2018 году понадобится заплатить 30 руб., а в 2019—2022 годах будет уже 50 руб. В Ставропольском крае — 50 руб. В Краснодарском крае — 10 руб. А в Республике Крым — с мая по сентябрь — 10 руб, с октября по апрель взнос платить не понадобится, его размер равен 0 руб.

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