В какой срок надо оплатить учебный отпуск?

Компания оплачивает отпуск не позднее чем за три календарных дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК). Правило распространяется на все виды отпусков, в том числе и учебный.

Сотрудник не обязан предупреждать об учебном отпуске заранее. Если работник представит справку-вызов за день до отпуска, то компания не сможет в срок перечислить отпускные. Но даже если сотрудник принесет справку только после сессии, то отпуск все равно потребуется оплатить.

Компанию могут оштрафовать за просрочку оплаты учебного отпуска. При этом судьи учитывают дату, когда работник попросил об отпуске. Если заявление не сохранится, то компанию могут оштрафовать (решение Самарского областного суда от 09.02.2016 № 21–2057/2016). Но есть решения, когда в такой ситуации судьи были на стороне работодателя (апелляционное определение Московского городского суда от 06.06.2017 № 33–17659/2017).