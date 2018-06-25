Да. Командированные платят сбор на общих основаниях. Освобождения не предусмотрено. Поэтому компания обязана компенсировать эти траты (ст. 167, 168ТК). Ведь они связаны с выполнением служебного задания.

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Компании начнут платить курортный сбор

НДФЛ и взносы на сумму сбора начислять не нужно. Заплатить их понадобится только в том случае, если сотрудник не подтвердит эти расходы документами (п. 2 ст. 422 НК, п. 2 ст. 20.2 Федерального закона от 19.07.1998 № 125-ФЗ, письмо Минфина от 01.02.2018 № 03-04-06/5808).

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