2825 июня 2018

Какой документ подтверждает расходы на курортный сбор?

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отвечает:

Расходы на курортный сбор подтвердит квитанция к приходному кассовому ордеру, которую командированный получит, когда будет его оплачивать. Чек онлайн-кассы ему выдавать не обязаны (письмо ФНС от 19.04.2018 № ЕД-4-20/7551).

Предупредите сотрудников, что в счете из гостиницы сбор нужно указать отдельно. Если его включили в стоимость, то документ безопаснее переоформить. Курортный сбор не входит в стоимость проживания (п. 1 ст. 8 Закона № 214-ФЗ).

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