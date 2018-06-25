Расходы на курортный сбор подтвердит квитанция к приходному кассовому ордеру, которую командированный получит, когда будет его оплачивать. Чек онлайн-кассы ему выдавать не обязаны (письмо ФНС от 19.04.2018 № ЕД-4-20/7551).

Важная статья:

Перечень командировочных расходов увеличился

Предупредите сотрудников, что в счете из гостиницы сбор нужно указать отдельно. Если его включили в стоимость, то документ безопаснее переоформить. Курортный сбор не входит в стоимость проживания (п. 1 ст. 8 Закона № 214-ФЗ).

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