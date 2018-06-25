Как отразить курортный сбор в учете?

После возвращения из командировки сотрудник обязан предоставить авансовый отчет и приложить к нему все документы, которые подтверждают расходы.

Важная статья:

Перечень командировочных расходов увеличился

На основании отчета и квитанции об оплате сбора бухгалтер спишет его одновременно с другими командировочными расходами такой проводкой: Дебет 26 (08, 20, 23, 44) Кредит 71 курортный сбор учли в расходах В налоговом учете курортный сбор можно учесть в составе командировочных расходов (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК). Но при условии, что сотрудник подтвердит его оплату документами.

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