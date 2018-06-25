Рискованно увольнять работника на основании его сообщения по электронной почте.

Работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Об этом он обязан сообщить работодателю в письменной форме (ч. 1 ст. 80 ТК). Документ, который передали по электронной почте, тоже письменный. Значит, такой вариант уведомления можно использовать. Но судебная практика в вашем регионе складывается иначе.

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Предупредите руководство о новом риске при увольнениях

По мнению судей, компания может быть уверена, что работник пожелал уволиться, когда получает его заявление с собственноручной подписью. Переписка по электронной почте не свидетельствует о намерении сотрудника уволиться, даже когда к ней приложили скан заявления (апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 29.03.2018 № 33–1853/2018).

Компания может понять, что работник решил уволиться, не только по письму в электронной почте. Если он и другими действиями дает понять, что не намерен продолжать работу, компания не вправе оставить без внимания заявление сотрудника и обязана расторгнуть трудовой договор (определение Верховного суда от 21.03.2014 № 5-КГ13-155).

По мнению судей, работник может подтвердить намерение уволиться действиями. Например, кроме заявления по электронной почте сотрудник отдельно попросил рассчитать зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. А также потребовал выдать ему трудовую книжку и справки 2-НДФЛ за весь период работы.

Иногда лучше дождаться от сотрудника заявления с подписью. Опасно увольнять работника по документу, в котором нет просьбы об увольнении по собственному желанию. Даже если из содержания такое желание прослеживается (кассационное определение Тульского областного суда от 15.09.2011 № 33–3098).