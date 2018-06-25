6925 июня 2018

Наша компания выдала работнику деньги под отчет на покупку оргтехники. После он принес нам товарный чек. В нем вместо Ф. И. О. нашего сотрудника написано «физлицо». Рискованно ли включать такой товарный чек в авансовый отчет?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Вы вправе учесть траты по отчету с товарным чеком без Ф. И. О. покупателя.

Товарный чек — это бланк строгой отчетности. До 1 июля 2019 года он может заменить кассовый чек (подп. 2, 3, 5 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Для этого в товарном чеке должны быть наименование товара, порядковый номер и дата выдачи документа, сумма оплаты в рублях, должность, Ф. И. О. и подпись работника продавца. Проставлять Ф. И. О. покупателя не требуется.

В товарном чеке вместо данных вашего работника записали «физлицо». Но это не значит, что документ не относится к расходам компании. Ведь дополнительно сотрудник оформит авансовый отчет. Компания вправе списать расходы, которые подтвердила товарным чеком (письмо Минфина от 16.08.2017 № 03-01-15/52653).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.