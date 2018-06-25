Вы вправе учесть траты по отчету с товарным чеком без Ф. И. О. покупателя.

Товарный чек — это бланк строгой отчетности. До 1 июля 2019 года он может заменить кассовый чек (подп. 2, 3, 5 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Для этого в товарном чеке должны быть наименование товара, порядковый номер и дата выдачи документа, сумма оплаты в рублях, должность, Ф. И. О. и подпись работника продавца. Проставлять Ф. И. О. покупателя не требуется.

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Минфин подобрал идеальные названия товарам из чека

В товарном чеке вместо данных вашего работника записали «физлицо». Но это не значит, что документ не относится к расходам компании. Ведь дополнительно сотрудник оформит авансовый отчет. Компания вправе списать расходы, которые подтвердила товарным чеком (письмо Минфина от 16.08.2017 № 03-01-15/52653).