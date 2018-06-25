2725 июня 2018

Наш работник хочет взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Есть ли какие-то особенности, чтобы оформить такой отпуск отцу?

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отвечает:

Отпуск по уходу за ребенком отцу оформляют так же, как и матери.

Взять отпуск по уходу за ребенком до трех лет может не только мать, но и отец. Тогда пособие будет получать он.

Уйти в отпуск по уходу за ребенком может лишь один родитель. Поэтому вашему сотруднику нужно подтвердить, что мать не использует отпуск, не получает пособие (п. 19 постановления Пленума Верховного суда от 28.01.2014 № 1). Для этого подойдет справка с места работы матери.

Работник обязан представить свидетельство о рождении ребенка, написать заявление на отпуск. Без заявления отец не вправе использовать отпуск по уходу, иначе сотрудника можно уволить за прогул (определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.01.2018 № 33–925/2018).

Дату начала отпуска работник определяет сам. Обычно это первый день после отпуска по беременности, во время которого за ребенком ухаживает мама. Если предоставить папе отпуск по уходу раньше, то ФСС не примет пособие к зачету (определение Верховного суда от 02.04.2018 № 307-КГ 18–1973).

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