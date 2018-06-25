Налоговики примут электронное возражение.

Если компания не согласна с выводами налоговиков в акте проверки, она вправе оспорить их. Для возражений у организации есть один месяц со дня, когда она получила акт (п. 6 ст. 100 НК). Как именно направить налоговикам возражение, закон не уточняет. В информации ФНС от 16.04.2018 есть два способа: по почте; в канцелярию или окно приема документов инспекции. Если следовать этим предложениям, документ нужно составлять на бумаге.

Электронный документ, который подписали электронной подписью и отправили через оператора, по юридической силе не уступает бумажному с собственноручной подписью (ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Поэтому налоговики не вправе его проигнорировать. Несмотря на то что для электронных возражений пока не придумали специальный формат, инспекторы примут документ. Нам это подтвердили в ФНС.