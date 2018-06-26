3226 июня 2018

Какие ошибки обычно допускают бухгалтеры в 6-НДФЛ?

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отвечает:

Специалисты ФНС определили 26 самых распространенных ошибок (письмо от 01.11.2017 № ГД-4-11/22216@). Их можно подразделить на три группы:

  • показатели раздела 1 формы 6-НДФЛ не равны сумме тех же показателей по справкам 2-НДФЛ с признаком 1 за 2017 год;
  • данные раздела 2 формы 6-НДФЛ не отвечают требованиям Налогового кодекса;
  • бухгалтеры нарушают сроки сдачи отчета, вместо электронного сдают отчет на бумаге.

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