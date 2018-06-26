Суммы удержанного налога в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ могут не совпадать из-за декабрьской зарплаты. Это не ошибка.

В строке 070 формы 6-НДФЛ покажите налог, который успели удержать в отчетном году. Если вы выдали зарплату за декабрь в январе, то и НДФЛ удержали в январе. Он не войдет в строку 070 отчета за год (письмо ФНС от 02.11.2016 № БС-4-11/20829@). Вы отразите эту сумму в 6-НДФЛ за I квартал следующего года. Для 2-НДФЛ правила другие. В этой форме нужно отразить НДФЛ, удержанный на момент, когда вы представляете справки за год в ИФНС. Так считают в ФНС (письмо от 02.03.2015 № БС-4-11/3283). Поэтому укажите НДФЛ, который удержали в январе с декабрьской зарплаты, в справках 2-НДФЛ за год. Налог по строке 070 отчета 6-НДФЛ за год не будет равен НДФЛ в разделе 5 справок 2-НДФЛ.

Если вы выдали декабрьскую зарплату в декабре и налог удержали в декабре, отразите это в отчетности за год. НДФЛ войдет в строку 070 формы 6-НДФЛ и раздел 5 справок 2-НДФЛ. Суммы в данном случае будут равны.

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