3526 июня 2018

Кто может претендовать на ежемесячные выплаты на детей по новым правилам?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

По новым правилам в 2018 году женщина, которая родила первого ребенка, может получать ежемесячные выплаты за счет федеральных субвенций. Если родила второго ребенка — распоряжаться средствами маткапитала на ежемесячную выплату. При этом женщина и ребенок обязаны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории. А размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину в полтора прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в соответствующем регионе.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая детей. Если полученный результат окажется меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, где проживает семья, можно подавать заявление на ежемесячную выплату.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.