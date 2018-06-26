По новым правилам в 2018 году женщина, которая родила первого ребенка, может получать ежемесячные выплаты за счет федеральных субвенций. Если родила второго ребенка — распоряжаться средствами маткапитала на ежемесячную выплату. При этом женщина и ребенок обязаны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории. А размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину в полтора прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в соответствующем регионе.

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Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая детей. Если полученный результат окажется меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, где проживает семья, можно подавать заявление на ежемесячную выплату.

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