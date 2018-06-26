726 июня 2018

Заявление о выплате нового пособия по уходу за ребенком надо подавать в бухгалтерию своего работодателя?

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отвечает:

Нет. Учреждение-работодатель не несет ответственности за эти выплаты. Если к вам обратились сотрудники с заявлением на выплату, объясните им, куда обратиться и какие документы подготовить.

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Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подают в орган соцзащиты по месту жительства заявителя, а в связи с рождением или усыновлением второго ребенка — в территориальный орган Пенсионного фонда. Заявление можно будет подать через МФЦ.

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