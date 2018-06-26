В таком случае он должен написать заявление на свое имя, если хочет сам себе подписывать все дополнения и приказы.

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Не надо платить налоги с денег на карте директора

Однако в данной ситуации не обязательно оформлять перевод. Сотрудник перестал быть совместителем с момента, когда уволился с основной работы. Но если он решил работать по основному месту больше, чем трудился до этого, то потребуется составить дополнительное соглашение к договору.

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