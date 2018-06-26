2526 июня 2018

У предпринимателя несколько магазинов. Один из них нерентабельный, и предприниматель решил его закрыть. Но продавец в том магазине идет в декрет через три месяца. Как правильно ее уволить?

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отвечает:

Вы не вправе расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной.

Индивидуальный предприниматель вправе прекратить трудовые отношения с беременной только в двух случаях: по соглашению сторон или если снялся с учета [ст. 77, ч. 1 ст. 261 ТК].

Предложите сотруднице работу в другом магазине.

Если в других подразделениях нет вакансий или ни одна из них не подойдет работнице, то потребуется оплатить ей время простоя. То есть нужно будет выплачивать не менее 2/3 среднего заработка, пока она не уйдет в отпуск по беременности и родам [ст. 157 ТК].

Сам магазин предприниматель может закрыть. Но вот сократить ставку работницы у него не получится до тех пор, пока он обязан сохранить за ней рабочее место.

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