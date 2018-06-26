Если готовы спорить с фондом, не начисляйте взносы на пособие, которое ФСС не принял к зачету.

По мнению Минфина, компания обязана начислить взносы на пособие сотруднику, если фонд не принял выплату к зачету (письмо от 01.09.2017 № 03-15-07/56382). Налоговики также требуют начислить на суммы таких пособий взносы и пересдать отчетность (письмо ФНС от 05.03.2018 № ГД-4-11/4193@).

От доначислений получится защититься в суде (определение Верховного суда от 04.08.2017 № 308-КГ17-680). Само по себе неверное исчисление пособий не доказывает, что сотруднику выплатили деньги за работу. Отказ фонда в зачете также не меняет социальный статус выплат. В вашем округе судьи также на стороне компаний (определение Арбитражного суда Московского округа от 07.09.2017 № А40-169298/2016).