1726 июня 2018

В ФСС отказались принять к зачету расходы на пособия из-за того, что врач оформил больничный лист с ошибкой. При этом в фонде заявили, что пособие компания выплатила сотруднику в качестве оплаты труда. И на эту сумму надо начислить страховые взносы. Законно ли это?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если готовы спорить с фондом, не начисляйте взносы на пособие, которое ФСС не принял к зачету.

По мнению Минфина, компания обязана начислить взносы на пособие сотруднику, если фонд не принял выплату к зачету (письмо от 01.09.2017 № 03-15-07/56382). Налоговики также требуют начислить на суммы таких пособий взносы и пересдать отчетность (письмо ФНС от 05.03.2018 № ГД-4-11/4193@).

От доначислений получится защититься в суде (определение Верховного суда от 04.08.2017 № 308-КГ17-680). Само по себе неверное исчисление пособий не доказывает, что сотруднику выплатили деньги за работу. Отказ фонда в зачете также не меняет социальный статус выплат. В вашем округе судьи также на стороне компаний (определение Арбитражного суда Московского округа от 07.09.2017 № А40-169298/2016).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.