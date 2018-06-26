1626 июня 2018

У нас не получилось вовремя выдать зарплату. За февраль и март расплатимся только в мае. Можно ли перечислить в бюджет НДФЛ одной платежкой? Или нужно составлять отдельные платежки за февраль и за март?

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отвечает:

Оформите отдельные платежки на НДФЛ.

В платежном поручении в поле реквизита 107 «Налоговый период» нужно записать период, за который перечисляете налог сотрудника.

Периодичность уплаты НДФЛ — месяц. Конкретную дату ставить не нужно. По мнению налоговиков, в платежке достаточно отразить месяц и год (письмо ФНС от 01.09.2016 № БС-3-11/4028@).

Удержать НДФЛ нужно, когда компания выплатит сотруднику деньги (п. 4 ст. 226 НК). Но датой, когда сотрудник фактически получает доход, будет последний день месяца, за который начислили зарплату (п. 2 ст. 223 НК). Поэтому составьте отдельные платежки за каждый месяц (п. 8 приложения 2 к приказу Минфина от 12.11.2013 № 107н).

При этом налоговики на местах считают, что если компания перечислила зарплату за несколько месяцев одной суммой, то и НДФЛ можно заплатить одной платежкой. Главное — записать в платежном поручении в поле «Назначение платежа», за какие месяцы удержали и перечисляете налог.

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