4426 июня 2018

Компания приобрела автомобиль у «физика», соответственно, в стоимости НДС не был отражен. Сейчас решили продать основное средство. Надо ли нам начислить НДС при продаже, если мы применяем общую систему налогообложения?

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отвечает:

Начислите НДС на стоимость автомобиля.

Компания на общей системе обязана предъявить покупателю НДС, если кодекс не освобождает операцию от налога. В вашем случае нужно рассчитать налог по ставке 18 процентов от продажной стоимости автомобиля (п. 1 ст. 146, п. 3 ст. 164 НК).

Иногда при продаже автомобиля, который приобрели у «физика», налог рассчитывают по-особому. Налоговую базу определяют как разницу между продажной ценой машины с учетом налога и ценой, которую уплатили «физику» (п. 5.1 ст. 146 НК). При этом применяют обратную ставку НДС 18/118 процентов (п. 4 ст. 164 НК). Так компания заплатит меньше налога. Но правило можно применить, только если автомобиль у «физика» купили для перепродажи.

Вы покупали машину, чтобы использовать ее как основное средство. Поэтому, когда решите продать автомобиль, начислите НДС как обычно.

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