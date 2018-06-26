Переведите будущую маму на работу, которую она сможет выполнять.

Вы обязаны перевести работницу на труд без рисков для ее здоровья. Если такой должности нет, нужно освободить сотрудницу от работы с сохранением среднего заработка (ст. 254 ТК). Перевести будущую маму на другую должность можно только с ее согласия.

Сотрудница может отказаться от перевода, если решит, что новая работа ей не подходит.

Трудинспекторы считают, что в таком случае работодатель обязан сохранить за ней средний заработок.

Но в вашем регионе судьи иногда решают, что компания вправе этого не делать. Работодатель может вообще не начислять заработную плату, если сотруднице не понравилась новая должность и она не вышла на работу после перевода (определение Московского областного суда от 11.09.2012 № 33–17820).