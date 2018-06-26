2226 июня 2018

Компания производит электрооборудование. В перспективе хотим развивать еще одно направление. Поэтому отправили сотрудника на обучение. Можно ли отразить в расходах при расчете налога на прибыль стоимость обучения, если оно на данный момент не соответствует профилю компании?

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отвечает:

Вы вправе списать расходы на обучение сотрудников.

Компания вправе списать расходы на обучение сотрудников (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК). Для этого нужно выполнить требования пункта 3 статьи 264 НК.

Кодекс разрешает учитывать траты по договору с аккредитованной организацией на обучение работников. Сотрудник после обучения должен проработать в компании не меньше года. Компания, которая выполняет эти требования, вправе списать расходы на обучение (письмо Минфина от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2614).

Не требуется, чтобы новая специальность сотрудника соответствовала профилю компании. Но иногда налоговики на местах считают, что такие траты неоправданны. Убедить контролеров получится, если представить, например, бизнес-план по развитию новых направлений деятельности компании. Это подтвердит, что в будущем потребуются работники с новой специальностью, значит, расходы на обучение обоснованные.

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