Вы вправе списать расходы на обучение сотрудников.

Компания вправе списать расходы на обучение сотрудников (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК). Для этого нужно выполнить требования пункта 3 статьи 264 НК.

Кодекс разрешает учитывать траты по договору с аккредитованной организацией на обучение работников. Сотрудник после обучения должен проработать в компании не меньше года. Компания, которая выполняет эти требования, вправе списать расходы на обучение (письмо Минфина от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2614).

Не требуется, чтобы новая специальность сотрудника соответствовала профилю компании. Но иногда налоговики на местах считают, что такие траты неоправданны. Убедить контролеров получится, если представить, например, бизнес-план по развитию новых направлений деятельности компании. Это подтвердит, что в будущем потребуются работники с новой специальностью, значит, расходы на обучение обоснованные.