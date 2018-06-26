1126 июня 2018

Верно ли, что для оплаты услуг через интернет нужна одна онлайн-ККТ, а для приема оплаты от «живого» клиента — другая?

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отвечает:

Нет, необязательно иметь две онлайн-кассы для расчетов в интернете и личных оплат покупателей.

Закон не запрещает использовать обычную кассу при расчетах в интернете. Такие модели в реестре онлайн-касс обозначены префиксом Ф. Продавец направляет покупателю кассовый чек в электронном виде. При расчетах в магазине у него должна быть возможность выдать бумажный чек.

А вот онлайн-кассы, которые предназначены только для интернет-продаж, нельзя применять для расчетов с «живыми» покупателями [п. 1 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. Такая техника для интернет-продаж обозначена префиксом ФС.

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