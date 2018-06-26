По итогам кассовых операций можно составить приходный кассовый ордер на всю сумму прихода за день. И соответственно, расходный кассовый ордер на всю сумму расхода, в том числе по чекам «возврат прихода» согласно фискальным документам.

Кассовые операции компании оформляют приходными кассовыми ордерами 0310001 и расходными кассовыми ордерами 0310002 [п. 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У]. Кассовые документы можно оформить после проведения кассовых операций на основании фискальных документов [абз. 27 ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ].