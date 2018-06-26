4226 июня 2018

Компания сделала возвраты в день покупки. Как правильно провести их: всю выручку и отдельно возврат или выручку за минусом возврата?

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отвечает:

По итогам кассовых операций можно составить приходный кассовый ордер на всю сумму прихода за день. И соответственно, расходный кассовый ордер на всю сумму расхода, в том числе по чекам «возврат прихода» согласно фискальным документам.

Кассовые операции компании оформляют приходными кассовыми ордерами 0310001 и расходными кассовыми ордерами 0310002 [п. 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У]. Кассовые документы можно оформить после проведения кассовых операций на основании фискальных документов [абз. 27 ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ].

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