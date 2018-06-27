Данные кассира можно не показывать. Нет обязательных требований к тому, как заполнить в ордере строку «Принято от».

Компании оформляют поступление наличных в кассу приходным кассовым ордером [утв. постановлением Госкомстата от 18.08.1998 № 88]. Его выписывает в одном экземпляре работник бухгалтерии, подписывает главбух или другой сотрудник, который вправе это делать. Затем документ заверяет печатью кассир и регистрирует его в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3).

Тому, кто внес деньги, выдают на руки квитанцию, а сам приходный ордер остается в кассе. В этих документах отразите содержание операции по строке «Основание», а по строке «В том числе» — сумму НДС. Ее нужно записать цифрами или сделать запись «Без налога (НДС)», если товар облагается налогом.

Также в приходном кассовом ордере по строке «Приложение» перечислите первичные и другие документы с их номерами и датами составления. В графе «Кредит, код структурного подразделения» отразите код структурного подразделения, на которое приходуете деньги.

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