3827 июня 2018

После регистрации кассы чеки, которые пробивались по безналичному расчету, отображались в строке «Кредит». Позже компания все исправила. Как теперь быть с теми чеками, которые якобы прошли как кредит?

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отвечает:

В данном случае пробейте кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода». А затем сделайте корректный кассовый чек.

За продажу без чека налоговики вправе оштрафовать компанию минимум на 30 тыс. руб. [ч. 2 ст. 14.5 КоАП]. Но штрафа можно избежать, если успеть провести по кассе все операции, которые прошли без чеков, и сообщить о нарушении до того, как его найдут инспекторы [примечание к ст. 14.5 КоАП].

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