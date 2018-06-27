В данном случае пробейте кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода». А затем сделайте корректный кассовый чек.

За продажу без чека налоговики вправе оштрафовать компанию минимум на 30 тыс. руб. [ч. 2 ст. 14.5 КоАП]. Но штрафа можно избежать, если успеть провести по кассе все операции, которые прошли без чеков, и сообщить о нарушении до того, как его найдут инспекторы [примечание к ст. 14.5 КоАП].

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