Да, нужно пробить чеки.

Продажа через интернет не отменяет обязанность продавца представить покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности. Документ направляют на мобильный номер или электронную почту покупателя, которые он предварительно предоставил [п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ]. Продавец не печатает чек на бумаге, но передает фискальные данные налоговикам.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>