11527 июня 2018

Розничный покупатель оплатил услуги через интернет на расчетный счет организации. Нужно ли пробивать чеки на банковские выписки?

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отвечает:

Да, нужно пробить чеки.

Продажа через интернет не отменяет обязанность продавца представить покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности. Документ направляют на мобильный номер или электронную почту покупателя, которые он предварительно предоставил [п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ]. Продавец не печатает чек на бумаге, но передает фискальные данные налоговикам.

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