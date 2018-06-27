Безопаснее вернуть подотчетные средства в кассу компании наличными.

Закон не запрещает компаниям вносить деньги на расчетный счет безналичным способом. Но подобную операцию налоговики могут посчитать торговой. Тогда они спросят, почему организация не применила онлайн-ККТ.

Сотрудник, которому компания выдала деньги под отчет, обязан предъявить главбуху авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы. Руководитель устанавливает срок, в который работник обязан отчитаться о средствах, а главбух проверяет авансовый отчет и делает окончательный расчет по нему.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>