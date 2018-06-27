Руководитель вправе внести заем в кассу для выплаты аванса сотрудникам. Это безопасно.

Компании устанавливают распорядительным документом лимит кассы. То есть максимально допустимую сумму наличных, которая может храниться в кассе после того, как в кассовой книге вывели остаток на конец рабочего дня. Такой лимит организация определяет самостоятельно [абз. 1, 2 п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У].

Для организаций нужно установить лимит кассы. Но предприниматели и малые компании вправе этого не делать.