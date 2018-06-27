Вы вправе учесть стоимость покупки для налога на прибыль, но списать НДС в расходы не получится.

Компания не вправе списать в расходы входной НДС (п. 1 ст. 170, п. 19 ст. 270 НК). Исключения из этого правила прописали в пункте 2 статьи 170 НК. Налог учитывают в стоимости покупки и списывают в расходы, когда используют ее в необлагаемых операциях. Ваш случай к этому не относится.

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Налоговые вычеты компания заявляет на основании счета-фактуры (п. 1 ст. 172 НК). Без него не получится подтвердить право уменьшить налог. Но, если вы не заявите вычет НДС, это не значит, что можно списать налог в расходы (письмо Минфина от 24.01.2017 № 03-07-11/3094). У компании нет права выбирать, как учесть НДС. Это подтверждают и судьи (определение Верховного суда от 09.02.2017 № 305-ЭС16-20005).