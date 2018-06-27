2327 июня 2018

Компания продает товары через комиссионера. Он представил отчет о продажах, но не передал копии счетов-фактур. Мы должны начислить НДС на основании отчета?

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отвечает:

Компания обязана начислить НДС по данным комиссионера, даже если это только отчет.

Компания обязана определить налоговую базу по правилам статьи 149 НК. А именно на дату, когда комиссионер продал товары. Ведь для реализации через посредников нет особенностей, как определять налоговую базу по НДС (п. 16 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Собственник товаров обязан определить налоговую базу независимо от того, получил он счет-фактуру от посредника или нет. Значит, необходимо рассчитать налог по данным из отчета о продажах.

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