Компания обязана начислить НДС по данным комиссионера, даже если это только отчет.

Компания обязана определить налоговую базу по правилам статьи 149 НК. А именно на дату, когда комиссионер продал товары. Ведь для реализации через посредников нет особенностей, как определять налоговую базу по НДС (п. 16 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Собственник товаров обязан определить налоговую базу независимо от того, получил он счет-фактуру от посредника или нет. Значит, необходимо рассчитать налог по данным из отчета о продажах.